Премьер-министр Польши Беата Шидло в экстренном порядке созвала заседание правительственной группы после масштабной хакерской атаки в Европе. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь польского кабмина Рафал Бохенек.

W związku z atakami cybernetycznymi w Europie i w Polsce premier @BeataSzydlo zwołała Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jutro o g.11:00 — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) June 27, 2017

Бохенек отметил, что экстренное заседание пройдет 28 июня в 11:00 по местному времени. Ранее пресс-секретарь Министерства по цифровым технологиям Польши Кароль Маныс заявила, что хакерская атака не затронула польские компании.

Напомним, масштабная кибератака вируса-вымогателя Petya была зафиксирована во вторник. По данным Group-IB, он атаковал около 80 организаций. За его разблокировку придется заплатить $300 в биткоинах.