Прокуратура Парижа начала расследование глобальной кибератаки с использованием вируса-вымогателя Petya. Об этом передает агентство Рейтер.

Расследованием кибератаки по поручению прокуратуры Парижа займется центральное управление по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием высоких технологий. Ранее французская компания по производству стройматериалов Saint-Gobain заявила, что стала жертвой хакерской атаки.

«Известия» ранее писали, что заражение вирусом-вымогателем Petya началось с Украины, которая понесла наибольший ущерб от кибератаки. Об этом заявили в антивирусной лаборатории ESET.

Напомним, кибератака с использованием вируса Petya началась во вторник. По информации компании Group-IB, заражение коснулось более 80 предприятий в разных странах. Он блокирует компьютеры, разблокировка обойдется в $300 в биткоинах.