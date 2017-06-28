Трем полицейским в Чикаго предъявлены обвинения в попытках сокрытия информации и препятствовании работе властей, расследовавших резонансное убийство 17-летнего афроамериканца Лакуана Макдональда.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам прокурора, полицейские Томас Гаффни, Дэвид Марч и Джозеф Уолш лжесвидетельствовали на допросах и пытались ввести в заблуждение представителей независимой комиссии, которые вели расследование по данному делу.

Сторона обвинения утверждает, что полицейские составляли фиктивные полицейские отчеты, совершали махинации с вещественными доказательствами и пытались всячески покрывать стража порядка, застрелившего подростка.

Инцидент произошел в октябре 2015 года, когда патрульный Джейсон Ван Дайк открыл огонь по чернокожему Макдональду. Полицейский утверждал, что вынужден был применить оружие, так как юноша якобы угрожал ему ножом.

На опубликованной впоследствиивидеозаписи произошедшего было видно, как Ван Дайк, подъехав с двумя сослуживцами к идущему посреди трассы Макдональду, выходит из машины и практически сразу стреляет в подростка с расстояния нескольких метров.

Ван Дайка отстранили от службы, обвинили в убийстве подростка и отдали под суд.