Четвертый за день разведывательный полет был совершен во вторник, 27 июня, американским военным самолетом вблизи побережья Сирии и российской военно-морской базы в порту Тартус. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения авиации.

Известно, что разведку осуществил патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, техника вылетела с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

До этого уже были зафиксированы полеты двух стратегических разведчиков ВВС США — RC-135V и RC-135U.