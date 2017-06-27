Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт во вторник заявила о том, что ситуация в Сирии ухудшилась из-за помощи России правительству Башара Асада.

«В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы — я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения», — сказала Хизер Науэрт на брифинге.

Представитель госдепа также отметила, что «у России есть большое влияние на Асада», пишет «РИА Новости». На брифинге также обсуждался вопрос о подготовке новой химической атаки в Сирии. Хизер Науэрт заявила во вторник, что ей неизвестно, знают ли российский власти об этом.

Напомним, в понедельник Белый дом заявил, что правительство Сирии готовит новую химическую атаку.