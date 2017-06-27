Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист РФ» актрисе театра и кино Анне Большовой, которая известна по сериалам «Солдаты» и «Остановка по требованию», а также по многочисленным спектаклям в театре «Ленком».

Соответствующий указ опубликован во вторник, 27 июня, на официальном портале правовой информации.

Как сообщает «Лента.ру», Большова начала свою карьеру с роли в сериале «С новым счастьем!». Она также исполняла роли в Театре имени Гоголя, Театре Антона Чехова, Театре имени Вахтангова, Театре Наций и театре «Миллениум» и снималась в нескольких десятках фильмов.