Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» прибыл из Москвы в Батуми после вынужденной посадки в Минводах. Борт с опозданием почти на 12 часов приземлился в аэропорту грузинского города-курорта.

Как сообщил представитель «Уральских авиалиний» в Грузии Мамука Абесадзе, причиной задержки стала техническая неисправность судна. Экипажу пришлось сделать вынужденную посадку в Минводах, поскольку в аэропорту Батуми неисправность устранить бы не удалось, передает «Интерфакс».

Пассажиров в Батуми доставил другой самолет этой же авиакомпании. Напомним, на борту лайнера находились шесть членов экипажа и 156 пассажиров.