Сроки окончательного решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» сдвинули, решение может появиться в конце ноября, заявила во вторник замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Сроки окончательного решения сейчас немного сдвинули. Предварительно - это конец ноября», – сказала Зеркаль в эфире «5 канала».

Она также отметила, что в ближайшее время стороны должны провести подсчеты, которые касаются выполнения решения арбитража.