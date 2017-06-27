На Украине раскрыли сроки вынесения вердикта в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»
Сроки окончательного решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» сдвинули, решение может появиться в конце ноября, заявила во вторник замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
«Сроки окончательного решения сейчас немного сдвинули. Предварительно - это конец ноября», – сказала Зеркаль в эфире «5 канала».
Она также отметила, что в ближайшее время стороны должны провести подсчеты, которые касаются выполнения решения арбитража.