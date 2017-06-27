Народного артиста СССР Владимира Этуша перевели в обычную палату, однако его еще необходимо наблюдать. Об этом рассказал представитель пресс-службы Театра им. Евгения Вахтангова агентству «РИА Новости».

В понедельник Этуш был экстренно госпитализирован в отделение нейрохирургической реанимации НИИ имени Склифосовского. 95-летний актер оступился и упал на лестнице около входа в поликлинику. Ранее в пресс-службе Вахтанговского театра сообщали, что Владимир Абрамович чувствует себя лучше.

Супруга актера Елена Этуш обвинила в случившемся отсутствие парковочных мест рядом с поликлиникой – женщине пришлось оставить мужа одного, чтобы отлучится за автомобилем на парковку, расположенную «за километр» от лечебного учреждения.

«А знаете, почему Владимир Абрамович сейчас в реанимации? А потому что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику. А знаете, почему он остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники», — написала Елена Этуш на своей странице в социальной сети Facebook.