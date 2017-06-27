Россия и Сербия подпишут договор о ремонте вертолетов из третьих стран.

Об этом заявили в Белграде.

«Это соглашение касается нашего совместного проекта, открытия в Сербии центра, который будет заниматься ремонтом вертолетов Ми-17 и Ми-8», – цитирует «РИА Новости» сообщение министра обороны Сербии Ненада Милорадовича.

Ранее создание такого центра обсуждалось в ходе переговоров лидеров обеих стран: Владимира Путина и Александра Вучича.