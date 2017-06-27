В Москве возбуждено уголовное дело после столкновения автомобиля Mercedes и мотоцикла на Кутузовском проспекте,в результате которого погиб 23-летний байкер.

Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, передает ТАСС.

«Известия» ранее писали, что авария произошла 26 июня возле дома 48 по Кутузовскому проспекту. Автомобиль Mercedes на большой скорости сбил мотоциклиста на Yamaha, а затем скрылся с места происшествия. После ДТП иномарка почти сразу вылетела в кювет. Освидетельствование на месте показало, что в крови у водителя немецкой машины содержится 0,39 промилле алкоголя. Это соответствует легкой степени опьянения.

В результате ДТП 23-летний москвич, управлявший мотоциклом, был доставлен в городскую клиническую больницу, где скончался от полученных травм. Во вторник байкеры собрались у здания МГИМО с требованием о честном расследовании данной аварии.

Погибший байкер Аркадий Дымов руководил мотосекцией при кафедре Физического воспитания университета МАДИ — MADI moto.