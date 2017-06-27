Украинский военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что основной версией гибели сотрудника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковника Максима Шаповала является «российский след».

Шаповал погиб в Киеве 27 июня из-за взрыва его автомобиля. Как сообщила полиция Украины, в нижней части авто была заложена бомба. Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».

«Теракт был выполнен высокими специалистами, взрывное устройство было приведено в действие в 8.14. <…> Основной версией является российский след», — сказал Матиос на брифинге.

Также военный прокурор отметил, что мотивы для убийства сотрудника разведки однозначно не связаны с бизнесом.

«Мотивы совершения преступления вследствие каких-либо коммерческих интересов являются абсурдными», — заявил Матиос.

Украина неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в свои дела. Россия называет подобные обвинения неприемлемыми и неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.