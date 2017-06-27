Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и США.

Об этом она заявила на экономическом совете партии «Христианско-демократический союз», которую она возглавляла до избрания канцлером.

«Я за то, чтобы мы снова начали переговоры для заключения такого соглашения о свободной торговле и при этом разрешили бы многие проблемы между нами», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее переговоры были свернуты из-за нежелания США идти на уступки в регулировании стандартов продукции, что может навредить экономике Евросоюза.