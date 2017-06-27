Американская администрация полагает, что Москва должна повлиять на Дамаск, чтобы он прекратил действовать жестокими методами.

Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

По ее словам, Россия «имеет большое влияние на режим» президента Сирии Башара Асада,

«Мы раз за разом призываем их [РФ] использовать свое влияние, чтобы положить конец этой активности», — цитирует ее «Интерфакс».

По мнению Нойерт, Россия будет нести ответственность за деструктивную активность властей Сирии.

«Кто пришел, чтобы помочь спасти сирийский режим? Россия. И вот почему мы сегодня — под «мы» я подразумеваю мир — находимся в таком положении с Сирией», — сказала она.

Ранее в Белом доме заявили, что сирийские власти якобы готовят новую химическую атаку, подчеркнув, что Дамаск «заплатит высокую цену», если прибегнет к такой мере.