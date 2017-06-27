Диверсанты ВС Украины напали на ополченцев ЛНР, двое убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе. О нападении сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«24 июня украинской диверсионной группой сил специальных операций, проникшей на территорию Луганской народной республики, на Бахмутской трассе было совершено нападение на группу военнослужащих подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия», — сказал Марочко во время брифинга.

На телах погибших ополченцев были обнаружены десятки ножевых ранений. Похищенные военнослужащие, по данным Народной милиции ЛНР, находятся «в застенках СБУ». Марочко считает, что на пленных оказывается психологическое и физическое давление с целью «заставить ополченцев оговорить себя, сознавшись в том, что они якобы являются российскими военнослужащими», членов семей пленных шантажируют.

«Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких — приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими Российской армии», — заявил Марочко.