Американский активист и журналист Джеймс О'Кифи опубликовал видео, снятое скрытой камерой, на котором продюсер CNN Джон Бонифилд признается, что сюжеты телеканала о связях России с президентом США Дональдом Трампом обусловлены погоней за рейтингами и прибылью.

В ходе разговора продюсер рассказывает, что у CNN нет доказательств о связи Трампа с Россией или о «российском вмешательстве» в выборы президента США, а большинство материалов на эти темы являются «полным бредом».

При этом он отметил, что руководство канала требует сосредоточиться на России даже в ущерб другим темам из-за рейтингов.

«У нас сейчас невероятные рейтинги. Это бизнес!» — пояснил Бонифилд.

Также он отметил, что Трамп имеет все основания говорить, что стал объектом «охоты на ведьм», развязанной СМИ.

«Если бы в отношении президента Обамы мы действовали так же и столь же тщательно рассматривали его действия, как рассматриваем действия Дональда Трампа, то наших зрителей это бы отпугнуло», — заявил продюсер.

Телеканал CNN стал первым объектом расследования О'Кифи и его коллег, запустивших цикл передач о деятельности крупных американских СМИ под названием American Pravda.