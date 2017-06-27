Президент Бразилии Мишел Темер предъявленные ему обвинения в коррупции назвал необоснованными. Глава государства в эфире национального телевидения заявил, что у генеральной прокуратуры нет веских доказательств.

«Известия» ранее писали, что 26 июня генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту страны. В документе ведомства утверждается, что с марта по апрель 2017 года Мишел Темер с помощью своего экс-советника Родригу Рошу Лоуреса получил «незаконные блага» в размере $152 тыс. Взятку ему якобы дал Жоэсли Мендонсай Батиста, президент компании J F Investimentos S. A, пишет ТАСС.

Напомним, согласно законодательству Бразилии, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд страны при ободрении не менее двух третей депутатского корпуса нижней палаты парламента.