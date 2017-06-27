Высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности установятся в Ростовской области в июле. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по региону Валерий Синьков.

В конце июня в четырех районах области установился четвертый класс пожароопасности, в остальных из-за дождливой погоды — первый–третий классы.

Однако в июле на всей территории Ростовской области установится высокая (четвертый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность, поделился прогнозом руководитель регионального МЧС.

«Установившаяся ветреная погода, а также повышение температуры воздуха способствуют возникновению неконтролируемого горения сухостоя и мусора, переходящего в ландшафтные и лесные пожары», — отметил Синьков, добавив, что основные усилия спасателей будут направлены на пожароопасную обстановку, пишет «РИА Новости».

В 2017 году ГУ МЧС по Ростовской области возбудило более 300 административных дел по фактам загораний сухой растительности. Общая сумма назначенных штрафов в отношении виновных составила более 4,5 млн рублей.