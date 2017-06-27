Путин заявил о праве россиян на протестные акции
Президент России Владимир Путин заметил, что россияне вправе выступать с инициативами по проведению любых массовых мероприятий.
Об этом он сообщил на встрече с исполняющим обязанности главы республики Удмуртия Александром Бречаловым.
«Все имеют право проявить инициативу», — цитирует «Газета.ру» слова президента.
Поводом для заявления Путина стали слова Бречалова, что в республике провалились попытки провести оппозиционные мероприятия, поскольку не вызвали у жителей интереса.