Президент России Владимир Путин заметил, что россияне вправе выступать с инициативами по проведению любых массовых мероприятий.

Об этом он сообщил на встрече с исполняющим обязанности главы республики Удмуртия Александром Бречаловым.

«Все имеют право проявить инициативу», — цитирует «Газета.ру» слова президента.

Поводом для заявления Путина стали слова Бречалова, что в республике провалились попытки провести оппозиционные мероприятия, поскольку не вызвали у жителей интереса.