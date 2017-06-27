Заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления СК РФ по Тверской области Денис Жуков задержан при получении взятки и отстранен от должности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Тверской области при получении взятки задержан бывший заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Денис Жуков", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Размер взятки не уточняется.

По версии следствия, Жуков способствовал прекращению преследования фигуранта одного из уголовных дел, которое расследуется региональным СК. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, в скором времени в суд будет направлено ходатайство о заключении Жукова под стражу.

По данным официального сайта СК РФ по Тверской области, Денис Жуков носит звание полковника юстиции.