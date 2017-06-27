В Московской области автомобиль сбил женщину с коляской, четырехмесячный ребенок получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе областного МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Юркино Орехово-Зуевского района 27 июня примерно в 18:00.

«Водитель иномарки сегодня допустил наезд на женщину с коляской, в результате чего произошло опрокидывание коляски, в которой находился четырехмесячный ребенок, младенец пострадал», – говорится в заявлении МВД.

Также уточняется, что ребенок госпитализирован, угрозы его жизни нет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.