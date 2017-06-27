Макрон пригласил Трампа совершить визит в Париж 14 июля
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Париж во время национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля.
Об этом заявило агентство France-Presse.
Макрон в ходе телефонного разговора с Трампом подтвердил свое приглашение президенту Трампу и его супруге прибыть на парад 14 июля, сообщает ТАСС.
При этом торжества будут приурочены к 100-летию вступления в боевые действия Соединенных Штатов на стороне Антанты в Первой мировой войне.