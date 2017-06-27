Двое мужчин погибли, сорвавшись с 20-го этажа новостройки на севере Москвы. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Тела погибших были обнаружены на строительном объекте по адресу Головинское шоссе, 100.

Следственный комитет РФ уже начал доследственную проверку обстоятельств ЧП. По словам представителя СК РФ Юлии Ивановой, на телах мужчин есть телесные повреждения, «характерные для падения с высоты».

«В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего», — сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.