Команда Telegram работает над разработкой простого метода обхода возможной блокировки мессенджера в России. Сообщение с таким заявлением распространила сама компания в своем канале.

«Сейчас команда Telegram активно работает над простым методом обхода возможной блокировки Telegram в России. Обещаем, что это будет делаться в два клика, а справиться сможет абсолютно любой из вас», — сказано в сообщении.

О принципе обхода компания обещает рассказать в ближайшие дни.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что администрация популярного мессенджера отказывается от диалога с ведомством. При этом Жаров отметил, что Роскомнадзор требует от владельцев Telegram сообщить пять идентификаторов для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации, а не для получения доступа к личной переписке пользователей. В случае дальнейшего отказа от сотрудничества Telegram грозит блокировка на территории России.