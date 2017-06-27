На Бульварном кольце В Москве начались ремонтные работы проезжей части в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Также новое дорожное покрытие появится на Петровском, Страстном, Сретенском, Тверском, Чистопрудном и Яузском бульварах.

Работы по капитальной реконструкции Бульварного кольца будут идти круглосуточно. Но это не помешает сну москвичей, шумные работы будут производиться в дневное время. Всего на дороги уложат 71 тыс. кв. м двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Ожидается, что работы будут закончены к середине июля. В документе уточняется, что длительность реконструкции во многом зависит от погодных условий.

Всего в программу «Моя улица» вошли 80 городских территорий в Москве, в том числе участки Садового, Кремлевского и Бульварного колец.