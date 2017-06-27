Президент Республики Молдова Игорь Додон хочет запретить пропаганду объединения своей страны с Румынией, фактически ликвидировавшего бы суверенитет Молдавии.

Об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Мы должны запретить на государственном и законодательном уровне пропаганду идеи объединения с Румынией. Это необходимо сделать точно так же, как это действует в Румынии, — уголовное наказание за попытку подрыва государственности или целостности страны», — цитирует его ТАСС.

При этом президента беспокоит, что сторонники объединения с Румынией готовят в 2018 году ряд мероприятий. В этот год исполняется 100 лет вводу на территорию Бессарабии румынской армии, что положило начало захвату страны.

Додон добавил, что занимается тем, что пытается сбалансировать внешнюю политику страны, чтобы сохранить ее целостность.