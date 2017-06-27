Два вагона поезда сошли с рельсов в метро Нью-Йорка, по меньшей мере 34 человека пострадали, сообщает телеканал ABC.

По сообщениям пожарной службы, инцидент произошел в утренний час пик на станции «125-я улица» в Гарлеме. Нарушение электроснабжения привело к экстренному торможению, из-за чего два вагона поезда сошли с рельсов и врезались в стену.

По последним данным, большинство пострадавших отравились дымом, их жизням ничто не угрожает. Около 17 человек госпитализированы.

Все пассажиры поезда были эвакуированы, также людей эвакуировали и из других поездов, находящихся в туннеле. В общей сложности на месте аварии оказалось около 800 человек.