Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин вручит разведчикам-нелегалам государственные и ведомственные награды. Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

«Да, на торжественном мероприятии будут вручаться государственные и ведомственные награды. Вот только имена награжденных по соображениям безопасности я вам не назову», — сказал Нарышкин.

Директор СВР отметил, что сегодня деятельность нелегалов становится всё более значимой, а залогом их успешной работы являются «профессиональные качества и четкая координация своих действий с кураторами в центре». По мнению Нарышкина, актуальность такого рода деятельности связана с «постоянно усложняющейся оперативной обстановкой во многих странах и регионах мира».

Глава Службы внешней разведки заявил, что ни одна страна мира не обладает тем опытом, который есть у российской разведки. Более того, не каждая страна может позволить себе иметь нелегальную разведывательную службу.