Президент РФ Владимир Путин 27 июня посетил с рабочим визитом Удмуртию. Глава государства осмотрел район аварийного жилья, одна из жительниц которого в ходе "Прямой линии" пожаловалась на состояние домов. Российский лидер также провел совещание с машиностроителями на территории концерна "Калашников" и отдельно пообщался с временно исполняющим обязанности главы республики Александром Бречаловым, которого сам глава государства назначил на этот пост менее трех месяцев назад.

Ветхое жилье

Приземлившись в Ижевске, президент сразу направился на проезд Чапаева: там в обветшавших бараках живут люди, расселить которых по плану должны были только в 2029 году. Об этой проблеме на "Прямой линии" 15 июня главе государства сообщила местная жительница Анастасия Вотинцева. Ее семья занимает в бараке комнату с трехметровой кухней, систему водоснабжения жильцы устанавливали за свои деньги. Отвечая на вопрос, Владимир Путин пообещал ознакомиться с ситуацией на месте.

Отметим, что некоторые городские проблемы местные власти уже начали решать - например, частично отремонтировали дорогу, ведущую в центр Ижевска. Водитель машины, выделенной для журналистов, даже удивился - по его словам, раньше "здесь дороги не было". Ямы на трассе незадолго до приезда президента засыпали гравием.

- Вот фундамент отваливается. А почему на учет не вставали? - поинтересовался Владимир Путин, прибыв на место.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что к 2020 году улицу реконструируют, а три барака, где проживают 11 наиболее нуждающихся семей, начнут расселять с 2018 года (всего на проезде Чапаева 17 строений такого типа).

- Наиболее нуждающихся вы до конца года расселяйте, - поручил глава государства, отметив, что нужно подходить к каждому случаю индивидуально.

Владимир Путин признался: в пути ему рассказали, что как раз сегодня Анастасия Вотинцева отмечает свой день рождения. Президент поздравил именинницу и вручил ей букет цветов.

- Вы - мой самый главный подарок, - поблагодарила жительница Ижевска.

- Есть еще подарок - простой, но хороший. Поездка в Сочи, - добавил глава государства, пояснив, что путевка рассчитана на всю семью Анастасии.

Машиностроение

На территории концерна "Калашников" президент принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. По словам российского лидера, государство продолжит оказывать поддержку машиностроительной отрасли.

- Последние годы большинство предприятий машиностроительного комплекса – и в Ижевске, и в других регионах – смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям, сконцентрировали ресурсы на приоритетных направлениях своей работы, - поблагодарил отраслевиков президент.

Владимир Путин призвал машиностроителей активнее ориентировать производство в сторону интересов иностранных заказчиков.

- Предприятия машиностроительного комплекса должны существенно нарастить свой экспортный потенциал. За четыре месяца текущего года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос на 17% — до 4,5 миллиардов долларов. Но у нас, безусловно, есть возможности и резервы для того, чтобы увеличить эту цифру. Со своей стороны государство, безусловно, продолжит оказывать экспортерам всестороннюю поддержку, - заверил президент.

Российский лидер также обратил внимание и на необходимость перехода части военных предприятий на мирные рельсы - эта тема обсуждалась на совещании в Туле в прошлом году. Владимир Путин предложил закрепить результаты и провести подобную встречу осенью.

Тем не менее, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов попросил не забывать об "оборонке". Он пояснил, что при выполнении госпрограммы вооружений на период 2018-2015 годы необходимо соблюдать ритмичность загрузки предприятий ОПК, особенно в авиационной отрасли и морском судостроении. - Бывают скачки: в один год очень большие заказы, а в другой — падение в два-три раза. В результате возникает целый комплекс проблем, в том числе необходимость выделения средств для поддержания незадействованных производственных мощностей. Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович дать, указание о сохранении запланированных объемов финансирования ГПВ, ну, или хотя бы, чтобы они не так сильно колебались, в пределах 10-15%, - сказал руководитель корпорации.

В ходе заседания бюро Сергей Чемезов также отметил, что общий портфель заказов концерна "Калашников" сегодня составляет $300 млн США, а это - в шесть раз больше, чем до введения санкций в отношении России западными странами. Социальные проблемы в фокусе

Владимир Путин попросил Александра Бречалова, который намерен участвовать в выборах главы Удмуртии 10 сентября, дать толчок развитию республики и заняться решением социальных проблем.

- Не хочу показаться занудой, с бараками разберитесь, ладно, - еще раз обратил президент внимание врио главы республики на проблему, которая привела его в Ижевск.

Как отметил глава государства, у Удмуртии есть для развития все - хорошие люди, культура и промышленность. Однако заниматься, по словам российского лидера, нужно не только вопросами, которые граждане смогли озвучить в ходе "Прямой линии", а всем спектром проблем. Александр Бречалов пообещал держать ситуацию с жильем и социальной сферой на особом контроле.