Количество смертей, связанных с употреблением загрязненной питьевой воды, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году выросло в три раза и достигло почти 19 тыс. против 6 тыс. в 2015-м. А число новообразований, заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи увеличилось на 2%, до 1,486 млн. Если бы качество воды в кранах было идеальным, то части из этих болезней и смертей удалось бы избежать, считают в контрольном ведомстве.

Несмотря на то что количество дополнительных случаев смертности и заболеваемости в 2016 году по сравнению с 2015-м увеличилось, Роспотребнадзор отмечает, что темпы их прироста относительно 2014 года снизились (дополнительные случаи — это те, что спровоцированы негативными факторами, в данном случае — некачественной водой. — «Известия»). Так, по смертности снижение темпов составило 5,17%, а по заболеваемости — 9,6%.

По мнению экспертов, причины повышения уровня вредных химических веществ в воде — устаревшие очистные сооружения, старые трубы и обеззараживание хлором. Острая ситуация наблюдается не во всех регионах, а больше всего проблем в небольших населенных пунктах.

Как следует из государственного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации», дополнительные случаи смертности, ассоциированные с водой, связаны с инфекционными заболеваниями, болезнями системы кровообращения, органов пищеварения и новообразованиями. При этом в среднем по России уровень показателей смертности от онкологии превышен в 28 регионах (в том числе в Ленинградской, Томской, Владимирской областях, в республиках Мордовии и Калмыкии).

А в структуре заболеваемости, связанных с водным фактором, самыми распространенными являются патологии мочеполовой системы — 32,3% (480 тыс. случаев в 79 регионах). На заболевания органов пищеварения приходится 26,9% (400,3 тыс. в восьми субъектах, в том числе в Московской, Оренбургской и Кемеровской областях). Доля болезней кожи и подкожной клетчатки составляет 15,3% (227 тыс. в десяти регионах, в том числе в Калмыкии, Еврейской автономной области и в Новгородской области). Остальные 25,5% приходятся на новообразования, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

— Если бы качество воды было идеальным, то дополнительных случаев смерти и заболеваемости, связанных с этим фактором, не было бы, — сказала академик РАН, профессор, директор Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Нина Зайцева. — Дополнительные случаи находятся внутри общей статистики по смертности и заболеваемости. Их выделяют расчетным путем на основании оценки причинно-следственной связи между качеством питьевой воды и влиянием этого фактора на здоровье населения.

Специалист пояснила, что в этих расчетах используются данные Роспотребнадзора о качестве воды, информация Минздрава о заболеваемости, а также статистика обращений за медпомощью, которая ведется в системе обязательного медицинского страхования. Вдобавок к этому проводятся углубленные исследования, позволяющие доказать причинно-следственные связи между определенным ухудшением качества воды и конкретным заболеванием.

Нина Зайцева отметила, что негативное воздействие на здоровье людей оказывают различные примеси, содержащиеся в водопроводной воде. Они могут быть природного происхождения, например нитраты. А есть воды, загрязненные промышленными примесями — это соединения металлов (железа, марганца, стронция, алюминия) и другие вещества. Серьезной проблемой остается наличие соединений хлора в питьевой воде.

— Воду хлорируют, чтобы уберечь население от инфекционных заболеваний. Однако образующиеся соединения в остаточных количествах могут влиять на эндокринную, нервную систему, состояние кожи, — сказала эксперт.

Распространенность заболеваний, связанных с водным фактором, неравномерна. Так, например, среди субъектов лидерами по многим патологиям стали Еврейская автономная область, Республика Калмыкия и Дагестан. Эксперты отмечают, что качество воды напрямую зависит от состояния водопроводных коммуникаций, работы промышленных предприятий и источника питьевой воды.

Научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Оксана Ерина рассказала, что, прежде чем попасть в краны жителей, вода проходит по трубам от десятков до сотни километров.

— Несмотря на то что на станции водоподготовки воду обеззараживают, в пути по старой водопроводной сети могут появиться вредные примеси, — пояснила эксперт.

Наибольшему риску подорвать здоровье водой подвергаются жители регионов, в которых в качестве водоисточника используются реки или озера. В них попадают городские сточные воды и периодически — выбросы промышленных предприятий. Перед тем как попасть в краны, такая вода подвергается интенсивной обработке хлором. А если источник питьевой воды защищен от микробиологического воздействия (чаще всего это подземные воды), то необходимость хлорирования воды практически отсутствует.

Заведующая лабораторией биологической очистки ОАО «НИИ Водгео» Елена Соколова рассказала «Известиям», что хлорсодержащие компоненты при контакте с солями аммония и аммиаком образуют канцерогенные соединения. И при очистке воды они не удаляются.

Но уже существуют новые безопасные способы обеззараживания — ультрафиолетом и озоном. Например, в Москве работает станция водоподготовки, которая озонирует воду. Однако большинству регионов такие технологии не по карману.