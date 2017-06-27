Клинцовский городской суд не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего губернатора Брянской области Николая Денина, который приговорен к четырем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Суд отказал Денину в УДО, основываясь на том, что отсутствуют данные о его исправлении и он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания», — уточняется в сообщении прокуратуры.

На данный момент Денин находится в колонии уже более полутора лет.

В ноябре 2015 года экс-губернатор Брянской области был приговорен к четырем годам колонии общего режима за злоупотребление властью и штрафу в 21,8 млн рублей в счет погашения материального ущерба бюджету Брянской области.

Брянскую область Денин возглавлял 10 лет — до 9 сентября 2014 года, когда президент России Владимир Путин отстранил его от должности «в связи с утратой доверия».