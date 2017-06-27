Бабушкинский суд Москвы назначил сроки от трех до 10 лет колонии девяти членам движения националиста Максима Марцинкевича (Тесака) за их деятельность по борьбе с наркоторговцами.

Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова получили по три года колонии общего режима.

Евдоким Князев и Роман Максимов приговорены к пяти годам общего режима, Михаил Шаланкевич — к шести.

Александр Шанкин, который не был совершеннолетним на момент совершения преступлений, приговорен к шести годам воспитательной колонии.

Дмитрий Шельдяшов приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Установлено, что Тесак и его подельники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами в 2012–2014 годах в рамках движения «Оккупай-наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев спайсами.