Сторонники Тесака получили от трех до 10 лет колонии
Бабушкинский суд Москвы назначил сроки от трех до 10 лет колонии девяти членам движения националиста Максима Марцинкевича (Тесака) за их деятельность по борьбе с наркоторговцами.
Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова получили по три года колонии общего режима.
Евдоким Князев и Роман Максимов приговорены к пяти годам общего режима, Михаил Шаланкевич — к шести.
Александр Шанкин, который не был совершеннолетним на момент совершения преступлений, приговорен к шести годам воспитательной колонии.
Дмитрий Шельдяшов приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
Установлено, что Тесак и его подельники, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами в 2012–2014 годах в рамках движения «Оккупай-наркофиляй», связанного с борьбой против торговцев спайсами.