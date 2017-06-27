Путин попросил главу Удмуртии разобраться с бараками
Президент РФ Владимир Путин попросил исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова разобраться с бараками в регионе.
Тему аварийного жилья глава государства поднял во время визита в республику.
«Не хочу показаться занудой, с бараками разберитесь, ладно», — цитирует слова Путина «РИА Новости».
Президент добавил, что речь идет не только об одной семье, которая дозвонилась на «прямую линию» и пожаловалась на условия жизни. Среди страдающих от нехватки качественного жилья много людей из социально незащищенных семей.
Бречалов сообщил, что ситуация находится под его личным контролем.