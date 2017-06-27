Многочисленные хакерские атаки на сервера нефтяных и транспортных компаний провоцируют рост мировых цен на нефть и подтверждают опасения инвесторов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди аналитиков американской газетой The Wall Street Journal.

Как ранее заявили представители компании Group-IB, занимающейся выявлением киберугроз, вирус-вымогатель Petya атакует сайты ведущих нефтяных и финансовых компаний России и Украины, среди которых российские «Башнефть» и «Роснефть», украинские Ощадбанк, «Днепроэнерго», «Запорожьеоблэнерго». Вирус блокирует компьютеры, а за разблокировку требует выкуп в биткоинах, равный 300 долларам США.

Костин Райю, руководитель международной компании в сфере информационной безопасности «Лаборатории Касперского», написал в своем микроблоге в Twitter, что вирус распространился по всему миру. В пресс-службе компании сообщили, что сотрудники «Лаборатории Касперского» уже занялись расследованием атаки вируса Petya.