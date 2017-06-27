В США военная база закрыта из-за сообщений о стрельбе
Американская военная база Redstone Arsenal в штате Алабама закрыта из-за возможной стрельбы, передает портал AL.
Сообщается, что командование базы объявило тревогу и закрыло военный объект из-за неизвестного, открывшего стрельбу.
«Возможно нахождение стрелка в Arsenal. Объект закрыт», - приводит портал слова представителя военного объекта.
Подробности инцидента не сообщаются, информация уточняется.
Эксплуатирующими организациями базы являются Авиационно-ракетное командование армии США и НАСА.