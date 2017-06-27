Московский государственный юридический университет (МГЮА) объяснил установку памятной доски Иосифу Сталину, из-за которой уволился адвокат Генри Резник, действующим нормативным актом Совета министров РСФСР.

Об этом в ответ на запрос «Известий» рассказали в пресс-центре учебного заведения.

«Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», — говорится в сообщении.

При этом, по словам представителя вуза, этот нормативный акт до сих действует и требует относиться к залу как к памятнику культуры местного значения, подлежащему охране.

Ранее Резник заявил, что уволился из МГЮА после того, как в его здании установили мемориальную доску Сталину.