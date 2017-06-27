Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» представил новый дизайн Lada Vesta SW и его вседорожной модификации Vesta SW Cross, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Оба автомобиля созданы на основе одного типа кузова, а именно концепт-кара Cross Concept, который был представлен на Международной выставке внедорожников в Москве.

Несмотря на единую «базу», автомобили имеют ряд существенных отличий. Так, например, внутреннее пространство у пятидверной Vesta SW больше, чем у Cross . Преимущество же второй модели заключается в увеличенном дорожном просвете.

Одной из главных особенностей автомобилей стала наружная кнопка для открытия багажника, задние тормозные дисковые механизмы и запираемый лючок бензобака.

Директор Lada Design Стив Маттин заявил, что SW Cross является уникальной машиной, сочетающей в себе яркий дизайн и практичность, в то время как Vesta SW имеет более сдержанный облик.

Продажи автомобилей стартуют во второй половине 2017 года. Цены на новые модели объявят перед началом продаж.