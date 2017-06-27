Пермский «Амкар» продлит контракт с руководящим составом клуба, сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, уральцы подпишут новые соглашения с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым, а также генеральным директором Игорем Резвухиным и исполнительным директором Денисом Масловым.

Предыдущий контракт с Гаджиевым истек по окончании сезона-2016/17, а следующий будет долгосрочным. Работу с «Амкаром» 71-летний специалист начал в декабре 2014 года. Весной 2015 года он спас пермяков от вылета из РФПЛ, заняв с ними 11-е место по итогам сезона. Через год команда повторила этот результат, а по итогам прошлого чемпионата поднялась на 10-у строчку. При этом во всех трех сезонах «Амкар» обладал одним из самых маленьких бюджетов в лиге.

Денис Маслов, работавший с Гаджиевым в «Крыльях Советов», перешел в пермский клуб в марте 2015 года на должность начальника команды, а летом того же года стал исполнительным директором. Резвухин работает генеральным директором «Амкара» с декабря 2014 года.

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