Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападении на людей. Такое решение вынес во вторник Бабушкинский суд Москвы.

Суд признал виновным Марцинкевича, который обвинялся в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве.

При этом адвокаты Тесака заявляли, что его вина опровергается исследованными по делу доказательствами, поэтому он должен быть оправдан, пишет «Интерфакс».

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Марцинкевича к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима.