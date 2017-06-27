Самые яркие болельщики Кубка конфедераций
Чилийская болельщица у стадиона «Казань Арена» перед началом матча между сборными Германии и Чили
Болельщик сборной Мексики во время матча между сборными Мексики и России в рамках Кубка конфедераций-2017
Болельщица перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
Болельщик сборной Чили перед началом матча между сборными Чили и Австралии в рамках Кубка конфедераций-2017
Болельщик сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными Мексики и России
Болельщики перед началом матча Германия–Чили в рамках Кубка конфедераций-2017
Болельщица сборной России перед началом матча между сборными Мексики и России
Болельщик у стадиона «Открытие Арена» перед матчем группового этапа Кубка конфедераций между сборными Чили и Камеруна
Болельщики из России и Мексики перед началом матча Кубка конфедераций
Болельщик сборной России перед матчем Россия–Мексика в рамках Кубка конфедераций
Камерунская болельщица на трибуне стадиона «Спартак» перед матчем между сборными Камеруна и Чили