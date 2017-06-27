Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко встретится с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, чтобы узнать, что он имел в виду под призывом «дать в морду» Юрию Жиркову.

«Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше», — сказал Мутко.

В матче группового этапа сборная России проиграла сборной Мексики со счетом 1:2 и вылетела из турнирной таблицы. Лебедев заявил, что за вылет команды из Кубка конфедераций полузащитнику сборной России Юрию Жиркову следует в раздевалке «дать в морду».

Позднее вице-спикер ГД сказал, что на защиту игрока встали только профессиональные спортсмены, в то время как зрители матча согласились бы с Лебедевым.

«Комментариев было много, но только из профессионального сообщества. Естественно, спортсмены встали на защиту. Если бы взяли пару комментариев у людей с трибун, у рядовых граждан перед телевизором и простых людей, которые смотрели и смотрят наш российский футбол и болеют за сборную, я уверен, что могли бы услышать еще более «вежливые» высказывания в адрес игры нашей сборной, нежели сказал я. Конечно, Валерий Газзаев не скажет ничего плохого, если он фактически воспитал Юрия Жиркова», — приводит слова Лебедева RT со ссылкой на интернет-издание «Чемпионат».