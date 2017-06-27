Американский режиссер Оливер Стоун осудил ужесточение политики США в отношении Кубы, сообщает агентство Prensa Latina.

Стоун присоединился к посланию Союза писателей и художников Кубы, которые направили письмо «друзьям кубинской культуры» в США. В послании организация называет недавнюю речь президента США Дональда Трампа об ужесточении мер в отношении Кубы устаревшей и стереотипной.

«Мы стремимся продолжать совместную работу с целью установить в сфере культуры плодотворные отношения, основанные на равенстве и способствующие взаимному духовному обогащению обеих стран», — говорится в послании Союза писателей и художников Кубы.

К настоящему времени письмо подписали уже более 2 тыс. деятелей культуры из 45 стран.

Дональд Трамп 16 июня объявил об отмене решений администрации Барака Обамы, которые были направлены на нормализацию отношений с Кубой.

Так, Трамп собирается ужесточить правила поездок на Кубу для граждан США и введет запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным.