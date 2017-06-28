По данным ГИБДД, число жертв среди детей-пассажиров за пять месяцев 2017-го выросло на 23% по сравнению с тем же периодом 2016-го. А с начала года погибли 134 ребенка, находившиеся в автомобилях. Для изменения ситуации при поддержке Госавтоинспекции запущен социальный проект «Академия безопасного вождения» по обучению водителей школьных автобусов. Вчера такие курсы начали работать в Казани.

По числу ДТП, в которые попадают автомобили с детьми, лидируют Москва (118), Краснодарский край (95), Петербург (90), Московская область (89), Татарстан (79), Нижегородская и Самарская области (по 78).

По темпам роста «детских» аварий выделяются Курская область (37 ДТП, рост на 131%), Камчатка (9, рост 125%), Белгородская область (24, рост на 84%), Севастополь (11, рост на 83%) и Пензенская область (40, рост на 81%).

А самые тяжелые последствия — в Красноярском крае, где с начала года погибли восемь детей, в Московской области, Башкирии и Пермском крае (по шесть жертв), а также в Свердловской области и Крыму (по пять погибших).

Самой большой рост числа жертв по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в Уральском (87%), Приволжском (78%) и Северо-Кавказском (40%) федеральных округах. А Центральный и Северо-Западный округа показали снижение на 11 и 12% соответственно.

По мнению заместителя директора экспертного центра «Движение без опасности» Александра Ревского, одна из причин ухудшения ситуации — неиспользование кресел и бустеров на фоне общего увеличения количества тяжелых ДТП. Эксперт также отметил, что с начала года, по данным ГИБДД, на 1,5% выросло число аварий по вине водителей автобусов — до 2081.

— Несмотря на введение более сложной системы контроля труда и отдыха водителей автобусов, внедрение тахографов, идет рост травматизма, — сообщил «Известиям» Александр Ревский. — Одна из причин — в том, что некоторые водители научились обходить тахографы. Другой фактор — недостаток навыков безопасного вождения. Даже если водитель соблюдает режим труда и отдыха и не превышает скорость, но при этом не знает, как выбирать безопасную дистанцию, не следит, чтобы все дети были пристегнуты, пользуется мобильным во время движения, это серьезно повышает риск ДТП. И если авария происходит, эти ошибки, как правило, нигде не учитываются и о них никто не узнаёт.

Эксперт рассказал, что в рамках глобального социального проекта в партнерстве с экспертным центром «Движение без опасности» при поддержке Госавтоинспекции стартовал пилотный проект «Академия безопасного вождения» по обучению водителей школьных автобусов. В этом году решили начать с трех городов Поволжья — Казани, Волгограда, Саратова. Во вторник уже начали работать курсы в Казани.

Образовательная программа состоит из трех модулей. Первый посвящен средствам пассивной безопасности и правилам оказания доврачебной помощи. В рамках второго модуля водители анализируют ошибки, приводящие к экстренному торможению, и рассматривают понятие безопасной дистанции. Третий — посвящен концентрации внимания водителя и проблеме «слепых зон».

— Водители автобусов очень часто не соблюдают требования, люди там ездят не пристегнутыми, и дети в том числе, — сказал «Известиям» председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. — Но и в легковых автомобилях гибнут маленькие пассажиры, потому что у нас много старых и небезопасных машин, а детей часто возят без кресел. В скандинавских странах по каждому факту смерти в ДТП проводится специальное расследование, направленное не только на установление виновного (это само собой), но и на выявление всех причин и условий, которые к этому привели. А затем принимаются меры по их устранению. У нас ничего подобного не происходит. Ни ГИБДД, ни другие органы такой анализ не проводят.

Более 80% происшествий на дорогах в России происходят из-за человеческого фактора. По данным ГИБДД, из всех 55 517 аварий, случившихся с начала года, количество ДТП по вине водителей составило свыше 48 тыс.