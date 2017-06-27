Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов увидел «российский след» в атаке компьютерного вируса-вымогателя Petya на госучреждения и объекты инфраструктуры страны.

Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«Уже сейчас, первично проанализировав вирус, можно говорить о российском следе», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что не пострадали госучреждения, которые выполняли рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности и состояли в защищенном узле интернет-доступа.