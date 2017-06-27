Присяжные 27 июня не пришли к единогласному мнению о виновности пятерых обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова.

«К единому мнению мы не пришли. Просим объявить перерыв до завтра», – сказала старшина присяжных судей.

Заседание перенесено на завтра, 28 июня.

Перед присяжными стоит 26 вопросов, главный из которых виновен ли Заур Дадаев в убийстве Немцова при участии остальных подсудимых. Для принятия единогласного решения присяжным по закону отводится три часа. Сегодня коллегия судей заседала чуть более двух часов, таким образом завтра они должны принять единогласное решение за час. Если, единое мнение снова не будет достигнуто, то на вопросы присяжные будут отвечать голосованием.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве были задержаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, которых следователи считают исполнителями заказного убийства. Предполагаемый заказчик и организатор преступления Руслан Мухудинов находится в международном розыске.