Младшая дочь кинорежиссера Никиты Михалкова, российская актриса Надежда приступила к съемкам своего дебютного фильма. Картина в жанре молодежный хоррор под рабочим названием «Проигранное место» нацелена на подростковую аудиторию. Об этом сообщила пресс-служба картины.

Сценарий к картине написали драматурги Владимир и Олег Пресняковы. Братья Пресняковы, сестры Анна и Надежда Михалковы и Екатерина Комолова также выступили в качестве продюсеров фильма ужасов.

По словам Михалковой, жанр хоррора с элементами детектива популярен у молодых людей 16-25 лет, которые на сегодняшний день являются самой активной кинотеатральной аудиторией. «Этот жанр достаточно нов для отечественной киноиндустрии, и наша творческая команда нацелена вести диалог с подростками и молодыми людьми на равных, а не с позиции взрослых», — цитирует Надежду Михалкову телеканал «360».

Сюжет разворачивается вокруг компании старшеклассников, один из которых рассказывает на вечеринке друзьям легенду о «проигранном месте» в кинотеатре: ряд и номер кресла никто не знает, но любой обладатель билета на него умрет. Сначала подростки не воспринимают всерьез эту историю, однако затем трагические случаи заставляют их вспомнить о ней и начать собственное расследование.

Главные роли в фильме исполнят Анна Михалкова, Алексей Дякин из «Солнечного удара», актер из «Молодежки» Никита Еленев, артист Мастерской Дмитрия Брусникина Алексей Мартынов и другие.

Съемки пройдут до середины июля в Подмосковье, Ленинградской области и Нижнем Новгороде.