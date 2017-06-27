Фонд «Гала-Сальвадор Дали» планирует в ближайшие дни обжаловать решение, принятое судом Мадрида, об эксгумации останков испанского художника.

«Фонд Дали готовит иск, чтобы не допустить подобной эксгумации. Иск будет подан в ближайшие дни», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение фонда.

Решение об эксгумации останков было принято в понедельник в связи с иском, поданным 60-летней Пилар Абель Мартинез. Женщина утверждает, что ее мать имела тайную связь с художником, а значит, она является единственной наследницей сюрреалиста. Суд удовлетворил иск и принял решение об эксгумации для получения образцов ДНК, необходимых при проведении процедуры установления отцовства.

Жительница Жироны пытается добиться признания отцовства с 2007 года.