Четыре экстремала решили пересечь Россию с юга на север по воде на парусном судне прибрежного плавания, преодолев четыре моря Северного Ледовитого океана. Экспедиция российской команды Plan X Adventure Team продлится четыре месяца. За одну навигацию экипаж 8­-метрового катамарана планирует стартовать в Красноярске и финишировать в Архангельске.

Выйдя из Енисея в Карское море, путешественники двинутся на запад вдоль северного побережья РФ, преодолеют Печорское, Баренцево и Белое моря, пишет ресурс News29.ru. Габариты судна в собранном виде позволяют транспортировать его до места старта любым видом транспорта.