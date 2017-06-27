Машиностроительный комплекс России должен существенно нарастить экспортный потенциал, при этом государство будет оказывать поддержку предприятиям-экспортерам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во вторник на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» в Ижевске.

Президент отметил, что за четыре месяца текущего года экспорт гражданской машиностроительной продукции вырос на 17%, до $4,5 млрд.

«Но у нас безусловно есть возможности и резервы для того, чтобы увеличить эту цифру», — цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что экспортерам будет оказываться всесторонняя господдержка для укрепления их позиций на глобальных рынках. На 2017 год на эти цели будет направлено 20 млрд рублей.

«Этого мало, знаю. И руководители отрасли об этом всё время говорят. Будем думать, как увеличить эти возможности», — пообещал президент.