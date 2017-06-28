28 июня 1914 года в Сараево выстрелом Гаврилы Принципа был убит наследник австрийского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд. Его выстрел станет первым выстрелом Первой мировой, которая официально начнется 28 июля того же года, когда Австро-Венгрия объявит войну Сербии. Пройдет пять лет, и в тот же день, 28 июня 1919 года, в Версале будет подписан мирный договор, который подведет итоги общеевропейского конфликта и определит условия контрибуции для Германии. Первая мировая война будет официально закончена.

Какими были две даты, изменившие ход мировой истории, — в материале «Известий».

Покушение

К тому моменту, когда 19-летний Гаврило Принцип выстрелил во Франца Фердинанда, покушение уже могло считаться неудавшимся. Это был первый день визита австрийского наследника в Сараево, куда он прибыл по приглашению австрийского наместника Оскара Потиорека. В покушении были задействованы пять террористов. Все они сотрудничали с организацией «Младо Босния», выступавшей за независимость Боснии и Герцеговины от Австро-Венгрии и объединение с Сербии. Первый из террористов провалил атаку, второй бросил гранату в кортеж, однако она отрикошетила от машины и разорвалась на дороге, ранив при этом порядка 20 человек.

Толпа народа, собравшаяся вокруг пострадавших, заслонила кортеж от оставшихся участников покушения, среди которых был и Принцип. После этого машины на большой скорости проследовали в ратушу и оказались недосягаемыми.

В ратуше эрцгерцогу предложили отказаться от дальнейших мероприятий и покинуть город, однако Потиорек выступил против отмены программы. «Вы думаете, что Сараево кишит убийцами?» — спросил он.

Эрцгерцог с женой заявили, что поедут в госпиталь, чтобы навестить раненых, однако маршрут было решено изменить. По одной из версий, водителю забыли сразу сообщить об изменении маршрута и он был вынужден остановить машину посередине улицы, чтобы развернуться. В этот момент его и увидел случайно оказавшийся в той же точке Принцип (уверенный, что покушение уже было совершено у ратуши). По другой версии, Принцип специально ждал кортеж, зная, что Франц Фердинанд жив.

Увидев автомобиль эрцгерцога, он выстрелил. Одна из пуль попала во Франца Фердинанда, вторая ранила в живот сидевшую рядом с ним супругу, Софию Хотек.

Отошедшие от двора

Франц Фердинанд встретил Софию Хотек, когда еще не являлся наследником престола. Она в тот момент была фрейлиной супруги австрийского герцога Фридриха Тешинского. Несколько лет они держали свою связь в тайне, а частые визиты Франца Фердинанда в дом Тешинских объяснялись его намерением сделать предложение дочери герцога (к этому браку стремился сам Тешинский).

В 1896 году, после смерти своего отца, Франц Фердинанд стал наследником австрийского престола. В 1899 году, в возрасте 32 лет, он объявил всем о своем желании взять в жены 30-летнюю Софию Хотек. Против этой идеи выступили император Австро-Венгрии, папа римский, а также ряд других монархов — в том числе российский император Николай II. Оскорбленным счел себя и Фридрих Тешинский, который за ссору с Францем Фердинандом поплатился продвижением по службе.

Несмотря на противодействие двора, Франц Фердинанд заключил с Софи брак, который был признан морганатическим — ни сама Софи, ни дети, рожденные в этом браке, не могли претендовать на австрийский престол. Никто из членов императорской фамилии не присутствовал на церемонии бракосочетания, а во время всех придворных церемониалов супруга наследника престола должна была следовать позади всех эрцгерцогинь.

В конце концов Франц Фердинанд и Софи покинули двор, переселившись в уединенный замок Артштеттен.

Фото: Global Look Press/Scherl

Начало войны

После выстрелов Принципа эрцгерцог и его супруга скончались в машине на пути в резиденцию губернатора, где им должны были оказать медицинскую помощь. Как вспоминал владелец автомобиля, Франц фон Харрах, сопровождавший чету на левой подножке автомобиля, последние слова эрцгерцога были обращены к Софии. Тела супругов были доставлены на родину и погребены в замке Артштеттен.

Все участники покушения были схвачены. Гаврило Принцип был приговорен к максимальному сроку заключения — 20 годам тюремного заключения. На момент убийства Принцип еще не достиг совершеннолетия, а потому приговорить к смертной казни его не могли.

Гаврило Принцип на суде заявил, что не собирался убивать Софию — в нее попала пуля, предназначавшаяся губернатору Сараево Потиореку.

Спустя месяц после покушения, 23 июля, Австро-Венгрия обвинила Сербию в организации покушения и предъявила ультиматум, подразумевавший жесткое вмешательство Австро-Венгрии как в сам ход расследования, так и во внутриполитические дела Сербии.

Правительство Сербии в тот же день приняло большую часть пунктов, однако отказалось допускать Австро-Венгрию к расследованию. 26 июля в Австро-Венгрии началась мобилизация, 28-го числа она обвинила Сербию в отказе выполнить условия ультиматума и объявила ей войну.

Конфликт в Европе

После 28 июля из-за предыдущих противоречий, а также из-за сформировавшихся между государствами союзнических отношений в войну одна за другой начали вступать крупнейшие европейские страны. Уже к концу лета конфликт стал общеевропейским.

Для России Первая мировая началась 1 августа 1914 года, когда войну Российской империи объявила Германия.

Противники поделились на Четверной союз, включавший в себя Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую империи, а также Болгарию; и Антанту, в которую вошли Российская и Британская империи, а также Французская республика.

Военные действия длились до 1918 года. Патриотический подъем, сопровождавший начало войны практически во всех странах, быстро сойдет на нет в грязи и ужасе протянувшихся по Европе окопов. Наступления сменятся длительной позиционной войной. Первая мировая даст миру целый ряд писателей, прославивших «потерянное поколение» молодых людей, которые оказались на фронте, подчинившись восторженным настроениям взрослых, но обнаружили там реальность, полностью противоположную парадной бравурности столиц.

Всего за это время страны-участницы мобилизуют около 70 млн человек, около 10 млн из них погибнет. Порядка 10 млн составят потери среди гражданского населения. Потери России оцениваются примерно в 1,5 млн солдат, несколько тысяч тел которых по-прежнему находятся на территории Франции.

В 1918 году Россия выйдет из войны, заключив со странами Четверного союза сепаратный Брестский мир, по которому Россия признает свое поражение. В течение того же года Германская империя и ее союзники капитулируют перед продолжившими войну странами Антанты.

В ноябре 1918-го в железнодорожном вагоне французского маршала Фоша в Компьене будет подписано Компьенское перемирие. Еще год после этого будут согласовываться условия мирного договора. Россия в этом участвовать уже не будет.

Итогом длительных обсуждений станет проект Версальского договора, подписанный 28 июня 1919 года во французском Версале. Именно его чрезмерно жесткие условия, направленные на попытку избежать в будущем конфликтов подобного масштаба, по мнению большинства историков, сделают возможным приход к власти Адольфа Гитлера и начало Второй мировой войны.

Версальский договор

Договор возлагал на Германскую империю всю ответственность за ущерб, который принесла война, и предусматривал беспрецедентно суровые ограничения, касавшиеся в первую очередь экономического и военно-технического развития страны.

Германия лишалась всех своих колоний в пользу стран Антанты. Африканские владения поделили между собой Великобритания, Бельгия, Португалия, Франция и Южно-Африканский Союз. Принадлежавшие империи земли в Тихом океане перешли к Японии, Новой Зеландии и Австралийскому Союзу. Кроме того, Германия признала протекторат Франции над Марокко и Великобритании над Египтом, а также отказывалась от всех привилегий в Китае и ряде других стран.

Кроме того, была аннексирована и часть территорий самой Германии — изменились границы страны с Францией, Польшей и Данией. Данциг получил статус «вольного города», а Мемельская область, которая позднее станет Клайпедской, отошла под управление стран-победительниц. Реймская область на границе между Германией и Францией получила статус особой демиталиризационной зоны. В течение следующих 15 лет ее должны были занимать части стран-победительниц.

Бывший германский император Вильгельм II обвинялся в преступлении против международной морали и должен был быть предан суду как военный преступник. Еще в ноябре 1918 года, с началом Ноябрьской революции в Германии, кайзер бежал в Нидерланды, где после заявил об отречении от престола. Ему было позволено вывезти с собой из Германии 27 контейнеров с вещами, 23 вагона мебели, а также собственные автомобиль и лодку. Последний германский император скончался в 1941 году в возрасте 84 лет.

Версальский мирный договор также ограничивал численность германской армии (она не должна была превышать 100 тыс. человек), отменял обязательную военную службу и запрещал использование боевой авиации, бронетехники и флота. Большая часть существовавших кораблей передавалась странам Антанты.

Чтобы компенсировать нанесенный ущерб, по решению специально созданной комиссии Германия должна была выплатить странам-победительницам 269 млрд золотых марок, что составляло примерно 100 тыс. т золота.

Фото: Global Look Press

После войны

Гаврило Принцип долгое время будет оставаться национальным героем Югославии — в Сараево, на месте, где он в июне 1914 года выстрелил в наследника австрийского престола, будет установлена памятная табличка. Сам Принцип скончается в 1918 году от развившегося в заключении туберкулеза.

Наследником престола Австро-Венгрии после гибели Франца Фердинанда станет Карл I. В 1916 году, после смерти престарелого императора Франца Иосифа, он на два года займет престол одной из самых могущественных империй мира. В 1918 году, после ее распада, он не отречется от престола, а заявит, что отстраняется от управления государством. Впоследствии он попробует вернуть престол вместе с группой солдат, будет арестован и отправлен в ссылку, где в 1931 году умрет от охлаждения в возрасте 34 лет.

Фридрих Тешинский, в доме которого Франц Фердинанд встретил свою супругу Софи, после начала Первой мировой войны станет главнокомандующим австро-венгерской армией. После распада империи он удалится в свои венгерские имения и примет венгерское гражданство.

С приходом к власти Адольфа Гитлера, пообещавшего вернуть стране былое величие, Германия прекратит выплату репараций. Однако после окончания Второй мировой войны вновь их возобновит.

Последняя репарационная выплата была сделана в октябре 2010 года. Ее объем составил €70 млн.